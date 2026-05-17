Hayal Köseoğlu Yaz Sezonunda Adliye Koridorlarında!

Televizyon dünyasında kış sezonunun sonuna geldi. Kanalların yaz ekranı için hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu dönemin en iddialı projelerinden biri "Muhtemel Aşk" dizisinden bomba bir transfer haberi geldi. Son dönemde yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Hayal Köseoğlu tatil yapmak yerine yeniden setlere dönme kararı aldı.

Bahar Dizisinden Sonra Yeni Rota Belli Oldu

Hayal Köseoğlu son olarak ekranlarda fırtınalar estiren ve çok geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Bahar" dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. O projedeki oyunculuğuyla izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not alan yetenekli oyuncu popülaritesinin zirvesindeyken yeni bir macera için kolları sıvadı.

Yaz aylarını boş geçirmek istemeyen güzel yıldız gelen çok sayıda senaryo teklifi arasından "Muhtemel Aşk" projesini seçti. Bu karar oyuncunun hayranları arasında büyük bir sevinç ve merak uyandırdı. Ekranlardan çok fazla uzak kalmayan Köseoğlu enerjisi ve yeteneğiyle yeni sezonda da televizyon dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alacak gibi görünüyor.

Yıldızlar Geçidi Kadroya Melis Karakteri Geliyor

Yaz ekranını renklendirecek dört büyük ve iddialı yapım arasında gösterilen "Muhtemel Aşk", MF Yapım imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ise adeta bir yıldızlar geçidini andırıyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu ve Evrim Doğan'ın yer aldığı ekibe Hayal Köseoğlu da resmen katılmış oldu.

Yeni projesinde "Melis" rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu hikayede oldukça kritik bir pozisyonda yer alacak. Dizinin başrol karakterlerinden Defne’nin avukat ortağı olarak kameraların karşısına geçecek ve adliye koridorlarındaki hırslı, zeki duruşuyla olayların merkezinde bulunacak.

Yaz Sezonunun En İddialı Aşk Hikayesi

Güçlü yapım şirketi ve yetenekli oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çeken "Muhtemel Aşk" yaz aylarında izleyicilere hem aşkı hem heyecan dolu ilişkileri bir arada sunmayı hedefliyor. Hayal Köseoğlu’nun da avukat Melis rolüyle hikayeye dahil olması dizinin entrika ve hukuk temalı sahnelerine büyük bir hareketlilik getirecek.