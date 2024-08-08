Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Çeşme'de romantik anlar yaşadı

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi, Çeşme'de tatil yaparken objektiflere yansıdı. Çift, sahile gelir gelmez denize girerek keyifli bir gün geçirdi.

Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Çeşme'de romantik anlar yaşadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2024 15:39

Deniz Keyfi ve Akrobatik Hareketler

Denizde uzun süre kalan Nilperi Şahinkaya, suyun içinde yaptığı akrobasi hareketleriyle dikkat çekti. Sevgilisi Emre Yusufi de ona eşlik ederek romantik anlar yaşadılar. İkili, deniz içinde birbirlerine sarılarak şakalaştı ve eğlenceli anlar yaşadı.

Güneşlenme ve Sohbet

Deniz sonrası localarına geçen çift, akşama kadar güneşlenip sohbet ederek tatilin tadını çıkardı. Nilperi Şahinkaya ve Yusufi’nin neşeli halleri, Çeşme sahillerinde de dikkat çekti.

Çiftin uyumlu ve mutlu görüntüleri, hem tatilcilerin hem de magazin dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor.

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