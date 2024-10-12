Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi çifti ayrıldı!

Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında objektiflere yakalanan Emre Yusufi, gazetecilerin Nilperi Şahinkaya ile olan ilişkisine dair sorularını yanıtladı. Yusufi, ilişkileri hakkında "Şu an işlerimize odaklanıyoruz" açıklamasını yaparak ayrılık sürecine işaret etti. Gazetecilerin "Ara verdiniz yani?" sorusuna ise Yusufi kısaca "Yani" diyerek soruyu geçiştirdi.

Bir süre önce gazetecilere röportaj veren Nilperi Şahinkaya da evlilikle ilgili sorulara, "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" diyerek çiftin ilişkilerindeki belirsizliği dile getirmişti. Şahinkaya'nın bu açıklamalarının ardından çiftin yollarını ayırması, magazin gündeminde geniş yer buldu.