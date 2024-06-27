Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi Bodrum'da tatil sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, tatil sezonunu sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte Bodrum'da açtı. Pembe renkli bikinisiyle dikkat çeken 36 yaşındaki Şahinkaya, sevgilisiyle konakladığı otelin plajında görüntülendi.

Güzel oyuncu, sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte şezlongta güneşlenirken objektiflere yansıdı. Sıcak havadan bunalan Şahinkaya, kendini Ege'nin serin sularına bırakarak serinledi. Bir süre yüzdükten sonra şezlongta bekleyen Yusufi'nin yanına dönerek sevgilisiyle sohbet etti.

Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi'nin Bodrum'daki keyifli tatilleri, plajdaki diğer tatilcilerin de ilgisini çekti. Çiftin mutluluğu ve uyumu, çevredekiler tarafından takdir edildi.



