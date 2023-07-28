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Nilperi Şahinkaya tatil sezonunu erken kapattı!

Geçtiğimiz ay sevgilisiyle birlikte Çeşme'ye tatile giden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle konuşan Şahinkaya, tatil sezonunu kapattığını açıkladı.

Nilperi Şahinkaya tatil sezonunu erken kapattı!
Yayın Tarihi : 2023-07-28 13:05

Geçtiğimiz ay sevgilisiyle birlikte keyifli bir tatil geçiren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de objektiflere takıldı. Ayaküstü gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Şahinkaya, yakın zamanda başlayacak olan 'Erşan Kuneri' dizisinin çekimleri için kostüm provasına geldiğini açıkladı.

32 yaşındaki başarılı oyuncu, tatil sezonunu artık geride bıraktığını ve yoğun bir çalışma temposuyla set zamanının başladığını belirtti. 'Erşan Kuneri' adlı dizideki rolüne hazırlanmak için heyecanlı olduğunu dile getiren Şahinkaya, dizi ekibiyle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Tatil döneminde sevgilisiyle Çeşme'de güzel anlar yaşayan Nilperi Şahinkaya, şimdi oyunculuk kariyerine odaklanarak yeni projelerine yoğunlaşacak. 'Erşan Kuneri' dizisiyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Şahinkaya'nın performansı ve projedeki rolü büyük bir merakla bekleniyor.

Ünlü oyuncu, samimi ve içten tavırlarıyla muhabirlerin sorularını yanıtlarken, sete olan heyecanını gizlemeyerek projeye olan bağlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Nilperi Şahinkaya'nın, oyunculuk kariyerindeki başarıları ve gelecekteki projeleri magazin dünyası tarafından yakından takip ediliyor. 'Erşan Kuneri' dizisiyle birlikte, oyuncunun hayranları heyecanla yeni bölümleri beklemeye koyuldu.

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