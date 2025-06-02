Nilperi Şahinkaya ‘Kral Kaybederse’ye Veda Ediyor! Yeni Projesi Belli Oldu

Bu sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Star TV’nin “Kral Kaybederse” dizisinde beklenmedik bir veda yaşanıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden Nilperi Şahinkaya, 16. bölümle birlikte projeye veda edecek.

Sezon Finaliyle Birlikte Ayrılık Geldi

Başrollerinde Halit Ergenç’in yer aldığı ve güçlü senaryosuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kral Kaybederse, 16. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizideki rolüyle beğeni toplayan Nilperi Şahinkaya, karakterinin hikayesinin sona ermesi nedeniyle yeni sezonda kadroda yer almayacak.

Şahinkaya’nın diziden ayrılığı, hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ancak başarılı oyuncunun yeni bir projeyle setlere dönmesi sevindirdi.

Nilperi Şahinkaya ‘Gelin Takımı 2’ ile Setlere Geri Dönüyor

Nilperi Şahinkaya, Kral Kaybederse sonrası hiç vakit kaybetmeden beyaz perdeye geçiyor. Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği “Gelin Takımı 2” filminin çekimleri 7 Haziran’da başlıyor. Filmin eğlenceli hikayesi ve güçlü kadın oyuncu kadrosuyla dikkat çekmesi bekleniyor.