Nilperi Şahinkaya: Hayalimde evlilik yok!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi ile yaşadığı aşkı ve ilişkilerini değerlendirdiği açıklamalarda, güzel ve sakin bir ilişkileri olduğunu ifade etti. Şahinkaya, evlilik düşüncesinin olmadığını ve bu konuda hiçbir beklentisinin bulunmadığını belirtti.

Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. "Güzel, sakin giden bir ilişkimiz var. Evlilik düşünmüyoruz ama düğünlere katılmaktan keyif alıyoruz" diyen Şahinkaya, evlilik beklentisinin hiçbir zaman hayal etmediği bir konu olduğunu vurguladı. Şahinkaya, çift olarak birbirlerine uyumlu olduklarını ve karşılıklı olarak ilişkilerini keyifle sürdürdüklerini ifade etti.

Evlenme düşüncesinin hiçbir zaman konuşulmadığını belirten Şahinkaya, "Açıkçası evlilik hayalim yok" diye konuştu.