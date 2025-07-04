Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’le Tartışma İddialarına Açıklık Getirdi: “Tartıştık, Sonra Barıştık”

Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’le tartışma iddialarına yanıt verdi: “Tartıştık ama hemen barıştık.” Şebnem Bozoklu ise olayı tiye aldı.

Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’le Tartışma İddialarına Açıklık Getirdi: “Tartıştık, Sonra Barıştık”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2025 11:21

Gelin Takımı 2 filminin setinde yaşandığı iddia edilen gerilim, sosyal medyada gündeme oturmuştu. Başrollerini Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik’in paylaştığı filmde, ikili arasında tartışma çıktığı ve olayın arbedeye dönüştüğü iddiaları gündeme geldi. Oyunculardan gelen açıklamalar ise söylentilerin abartıldığını net şekilde ortaya koydu.

“Aramızda Ufak Bir Tartışma Yaşandı”

Konuya ilk kez açıklık getiren Nilperi Şahinkaya, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. “Tabii ki öyle şeyler olmadı” diyen oyuncu, olayın farklı bir şekilde lanse edildiğini belirtti. Şahinkaya, Fırat Çelik ile uzun süredir tanıştıklarını, komşuluk yaptıklarını ve aralarında sağlam bir bağ olduğunu dile getirdi. Anlaşmazlığın “bambaşka bir konu” üzerine yaşandığını söyleyen oyuncu, “Tartıştık, sonra hemen barıştık. O yazılanlara sadece güldük” ifadelerini kullandı.

Şebnem Bozoklu: “Keşke Gerçekten Düşseydim”

Tartışma sırasında sandalyeden düştüğü iddia edilen bir diğer oyuncu Şebnem Bozoklu da mizahi bir dille iddiaları yalanladı. Bozoklu, “Ben sandalyeden falan düşmedim” diyerek yapılan haberleri ve sosyal medyada paylaşılan esprili içerikleri keyifle izlediğini söyledi. “Bir hafta boyunca o caps’lere çok güldüm. Keşke gerçekten düşseydim de bu kadar konuşulmaya değseydi” şeklindeki açıklaması, magazin gündemine farklı bir renk kattı.

 

Gelin Takımı 2 Setinde Moral Yerinde

Romantik komedi türündeki Gelin Takımı 2, geniş ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Oyuncular arasında geçtiği öne sürülen bu kısa süreli gerginlik, ekip içindeki enerjiyi düşürmemiş gibi görünüyor. Aksine, mizah dolu açıklamalar setteki olumlu havayı gözler önüne serdi.

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