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Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi

Nilperi Şahinkaya bayram tatilini fırsat bilip soluğu sevgilisi Emre Yusufi ile İzmir Çeşme'de aldı. Ünlü çift denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi
Yayın Tarihi : 2023-06-29 08:06

Oyuncu Nilperi Şahinkaya (32) ve heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi (42), Çeşme Dalyan plajında romantik anlar yaşadı. İkili, önceki gün erken saatte plaja gelerek arkadaşlarıyla buluştu ve keyifli bir gün geçirdi.

Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi, sıcak havaya rağmen plajın serin sularında kendilerine bir kaçamak yapmayı tercih etti. İkili, önce ayrı ayrı denize girerken daha sonra birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Suda birbirlerine yaptıkları şakalarla zaman geçiren çift, güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı.

Nilperi Şahinkaya'nın fit görüntüsüyle dikkat çekti. Oyuncu ve sevgilisi, plajda oldukça enerjik ve neşeli bir şekilde vakit geçirdi. Ardından duş alarak şezlonglarına geçen çift, güneşlenirken arkadaşlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Çeşme, Türkiye'nin popüler tatil bölgelerinden biri olup ünlülerin tercih ettiği destinasyonlardan biri. Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi gibi tanınmış isimlerin de burada keyifli anlar yaşaması, Çeşme'nin cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi'nin romantik tatili, hayranları tarafından da ilgiyle karşılanıyor. Sosyal medya üzerinde çiftin plajda çekilen fotoğrafları ve videoları paylaşılarak sevgi ve beğeni dolu yorumlar yapılıyor.

 

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