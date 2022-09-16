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Gecce Magazin Haberleri

Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz’i affetmedi! Dava açıyor!

Altın Koza Film Festivali nedeniyle uzun süredir aşk yaşadığı Emre Yusufi ile otelde konaklanmaya gelen Nilperi Şahinkaya, olay çıkaran Burak Deniz'in küfürlü çirkin saldırısı ile neye uğradığını şaşırdı. Güzel oyuncu olayı yargıya taşıyor. İşte detaylar...

Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz’i affetmedi! Dava açıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2022 18:42

 


Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'ya giden Burak Deniz, dün gecce bir otelde alkolün dozunu kaçırınca taşkınlık çıkardı.
 Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz, oyuncuya küfürler yağdırdı.

Şahinkaya'nın sevgilisinin Deniz'in üzerine yürümesiyle tartışma iyice büyüyünce araya çevredekiler müdahale etti.

Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz’in bu hareketini affetmedi.

Güzel oyuncunun avukatı dava açacaklarını söyledi. İşte Nilperi Şahinkaya’nın avukatı aracılığıyla yayınladığı o açıklama:

“15.09.2022 tarihinde Adana Altın Koza Film Festivalinde jüri üyesi olarak yer alan Müvekkil Nilperi Şahinkaya’nın konakladığı otelde müvekkil, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşları ile bir aradayken daha önce hiçbir ortamda tanışmadığı Burak Deniz’in birkaç kez masaya oldukça alkollü bir şekilde gelip müvekkil ve yanındaki erkek arkadaşına sinkaflı küfürler ettiği, ortam gerginleşince müvekkilin masayı terketmek zorunda kalması akabinde arkasından küfürlerine devam etmesi suretiyle hakaretlere maruz kalmıştır. Aynı zamanda ortamın gerginleşmesini engellemek isteyen müvekkilin yakın arkadaşı Deniz Akıncı’nın araya girmek istemesi sonucunda Burak Deniz’in kendisini darp etmek amacıyla yumruk sallaması şans eseri ilgili şahsın suratına gelmemiştir.

Burak Deniz tarafından müvekkil ve arkadaşlarına yönelik sinkaflı küfürleri, hakaret eylemleri ve fiziksel saldırısı sebebiyle her türlü somut delillerle tüm yasal haklarımızı kullanarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Nilperi Şahinkaya”

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