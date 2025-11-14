Nilperi Şahinkaya Aşkını Haykırdı: "Aşığım" Notuyla Baturalp Bekar'la Yeni Pozlarını Paylaştı

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, yönetmen sevgilisi Baturalp Bekar ile romantik akşam yemeği fotoğrafını "Aşığım" notuyla paylaşarak aşkını haykırdı. Baturalp Bekar'ın bıyıksız hali dikkat çekti.

Nilperi Şahinkaya Aşkını Haykırdı:
Yayın Tarihi : 14-11-2025 10:02

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, yönetmen Baturalp Bekar ile yaşadığı aşkı sosyal medyada ilan etmeye devam ediyor. Şahinkaya, yeni fotoğraflar yayımlayarak aşkını haykırdı. Ünlü isim, paylaşımına "Aşığım" notunu düştü.

Romantik Yemekte Aşk Dolu Kareler

Geçtiğimiz ay Baturalp Bekar ile birlikteliğini duyuran Nilperi Şahinkaya, sevgilisiyle olan fotoğraflarını sık sık paylaşıyor. Şahinkaya, dün akşam Baturalp Bekar ile romantik bir akşam yemeğine çıktı. Çiftin mutlu halleri, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

 

Baturalp Bekar'ın İmaj Değişikliği Dikkat Çekti

Nilperi Şahinkaya'nın aşkını haykırdığı paylaşımda, Baturalp Bekar'ın imaj değişikliği dikkat çekti. Yönetmenin bıyıklarını kesmiş olması, sosyal medyada konuşuldu. Çiftin aşkı, dolu dizgin devam ediyor.

