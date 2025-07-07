Nihat Altınkaya Çeşme’de balık avına çıktı: 85 kiloluk orkinos zaferi

Nihat Altınkaya, Çeşme’de 85 kiloluk orkinos yakalayarak dev balığı kucakladı. Gurur pozuyla sosyal medyada gündem oldu.

Nihat Altınkaya Çeşme’de balık avına çıktı: 85 kiloluk orkinos zaferi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2025 12:01

Başarılı oyuncu Nihat Altınkaya, yaz tatiline İzmir’in Çeşme ilçesinde devam ediyor. Yoğun geçen sezonun ardından soluğu Ege’nin serin sularında alan Altınkaya, bu kez oyunculuğuyla değil, balıkçılıktaki başarısıyla adından söz ettirdi. Hafta sonu derin su avı için tekneyle açılan ünlü isim, yakaladığı 85 kiloluk orkinosla gündem oldu.

Dev balığı kucakladı, poz verdi

Sabah saatlerinde balık avına çıkan Nihat Altınkaya, saatler süren bekleyişin ardından oltasına gelen dev orkinosu büyük bir ustalıkla tekneye çekti. Yaklaşık 85 kilogram ağırlığındaki balığı tek başına sudan çıkarmayı başaran Altınkaya, bu anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

Gururla kucakladığı dev balıkla objektiflere poz veren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından da bu özel anı paylaştı. Paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Hayranları Altınkaya’yı hem başarısı hem de doğaya olan ilgisi nedeniyle tebrik etti.

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