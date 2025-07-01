Nihal Yalçın ve Berker Güven Çeşme’de Aşk Tazeledi!

Nihal Yalçın ile sevgilisi Berker Güven, yaz sezonuna aşk dolu bir başlangıç yaptı. Ünlü çift, önceki gün Çeşme Fun Beach’te objektiflere yakalandı. Denizin tadını çıkaran çift, adeta aşk sarhoşu gibiydi. Birbirlerini öpmeye doyamayan ikili, gün boyu romantik anlar yaşadı.

Romantik Anlar Objektife Yansıdı

Gün boyunca denizden hiç çıkmayan Nihal Yalçın ve Berker Güven, çevredekilerin dikkatini çekti. Birbirlerine sarılarak yüzdüler, sık sık öpüştüler ve deniz kenarında romantik pozlar verdiler. Çiftin keyifli halleri, etraflarındaki tatilciler tarafından da ilgiyle izlendi.