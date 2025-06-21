Nihal Candan’ın Cenazesinde Anne Umut Candan’ın Yürek Yakan Feryadı

Nihal Candan’ın cenazesinde annesi Umut Candan’ın yürek yakan feryadı herkesi ağlattı. Gözyaşları sel oldu, genç fenomen defnedildi.

Nihal Candan’ın Cenazesinde Anne Umut Candan’ın Yürek Yakan Feryadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2025 15:42

Nihal Candan, bir süredir mücadele ettiği anoreksiya nedeniyle 25 kilonun altına düşerek yaşamını yitirdi. 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu törende en acı dolu anlardan biri, anne Umut Candan’ın feryadı oldu.

Anne Umut Candan’ın İsyanı Yürekleri Dağladı

Cenazede perişan halde olan Umut Candan, “Ben şimdi ne yapacağım? Çırpındım ben neden duymadınız? Bir lokma niye yediremediniz?” sözleriyle yürekleri dağladı. Gözyaşları içinde haykıran acılı anne, kızının yoğun bakımda iyileşeceğine dair umut taşıdığını ancak hayallerinin yıkıldığını dile getirdi.

Cenazede Hüzün ve Gözyaşı Hakimdi

Candan ailesinin yanı sıra cenazeye Sıla Doğu ve Dilan Polat da katıldı. Taziye sırasında gözyaşları içinde birbirine sarılan dostlar ve aile fertleri, Nihal Candan’ın genç yaşta kaybının derin acısını paylaştı. Kılınan cenaze namazının ardından Nihal Candan, Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Benzer Haberler
Begüm Akkaya Bodrum’da Tatil Sezonunu Açtı Begüm Akkaya Bodrum’da Tatil Sezonunu Açtı
Müge Anlı’nın Kızı Lidya Müge Akdağ Üniversiteden Mezun Oldu: “Annesinin Kopyası” Yorumları Yağdı Müge Anlı’nın Kızı Lidya Müge Akdağ Üniversiteden Mezun Oldu: “Annesinin Kopyası” Yorumları Yağdı
Çağatay Ulusoy Çifte Vatandaş Oldu Çağatay Ulusoy Çifte Vatandaş Oldu
Mardin Setinden Bodrum Plajlarına: Dilin Döğer ve Mine Kılıç Tatilde Mardin Setinden Bodrum Plajlarına: Dilin Döğer ve Mine Kılıç Tatilde
Beş Yıllık Aşk Masalında Mutlu Son: Ece Dizdar ve Serdar Orçin Dünyaevine Girdi Beş Yıllık Aşk Masalında Mutlu Son: Ece Dizdar ve Serdar Orçin Dünyaevine Girdi
Ablası Nihal’i Kaybeden Bahar Candan Hastanede Sinir Krizi Geçirdi Ablası Nihal’i Kaybeden Bahar Candan Hastanede Sinir Krizi Geçirdi
ÇOK OKUNANLAR
Nilsu Berfin Aktaş'la Aşk İddialarına Anıl Altan’dan İlk Yanıt Geldi
  • 19-06-2025 11:15

Nilsu Berfin Aktaş'la Aşk İddialarına Anıl Altan’dan İlk Yanıt Geldi

Bergüzar Korel Yaz Coşkusunu Tatil Paylaşımlarıyla Yaşattı!
  • 20-06-2025 11:52

Bergüzar Korel Yaz Coşkusunu Tatil Paylaşımlarıyla Yaşattı!

Yağmur Ünal ve Eren Kesimer Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi Yaşıyor!
  • 20-06-2025 20:13

Yağmur Ünal ve Eren Kesimer Bodrum’da Aşk Dolu Tatil Keyfi Yaşıyor!

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları
  • 17-06-2025 10:45

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları

Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı
  • 16-06-2025 20:50

Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı