Nihal Candan’ın Cenazesinde Anne Umut Candan’ın Yürek Yakan Feryadı

Nihal Candan, bir süredir mücadele ettiği anoreksiya nedeniyle 25 kilonun altına düşerek yaşamını yitirdi. 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu törende en acı dolu anlardan biri, anne Umut Candan’ın feryadı oldu.

Anne Umut Candan’ın İsyanı Yürekleri Dağladı

Cenazede perişan halde olan Umut Candan, “Ben şimdi ne yapacağım? Çırpındım ben neden duymadınız? Bir lokma niye yediremediniz?” sözleriyle yürekleri dağladı. Gözyaşları içinde haykıran acılı anne, kızının yoğun bakımda iyileşeceğine dair umut taşıdığını ancak hayallerinin yıkıldığını dile getirdi.

Cenazede Hüzün ve Gözyaşı Hakimdi

Candan ailesinin yanı sıra cenazeye Sıla Doğu ve Dilan Polat da katıldı. Taziye sırasında gözyaşları içinde birbirine sarılan dostlar ve aile fertleri, Nihal Candan’ın genç yaşta kaybının derin acısını paylaştı. Kılınan cenaze namazının ardından Nihal Candan, Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.