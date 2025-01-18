Nihal Candan'dan şok iddia: "Zengin sandığım kocam, fakir çıktı!"

"Zengin Sandım, Fakir Çıktı"

Nihal Candan, dava sürecinde yapılan mali araştırmalar sonucunda Faruk Çiçek’in, kendisinden daha az maddi güce sahip olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi. “Zengin sandığım eşim, aslında benden fakirmiş. Mahkeme de ona nafaka bağlamadı, buna şükrediyorum,” diyerek boşanma sürecinde yaşadığı hayal kırıklığını ifade etti.

"Psikolojik Şiddet Nedeniyle Boşanma Kararı Aldım"

Boşanma kararının ardındaki en önemli sebebin psikolojik şiddet olduğunu belirten Candan, “Faruk’tan fiziksel değil ama psikolojik olarak ağır bir şiddet gördüm. Bu nedenle boşanma davasını ben açtım,” dedi. Candan, eşinin sosyal medyada da kendisini hedef aldığını ve bu durumun boşanma sürecini daha da zorlaştırdığını söyledi.

"Yeni Bir Başlangıç İstiyorum"

Boşanma sonrası yaşamıyla ilgili planlarını paylaşan Candan, “Psikolojik olarak rahatlayabileceğim bir yaşam alanı istiyorum. Ancak Faruk’tan bir ev talep etmiştim, o da fakir çıktığı için bu mümkün olmadı,” ifadelerini kullandı.

"Maddi Zorluklar Yaşıyorum"

Avukatlık stajı yapan ve ailesiyle yaşayan Candan, şu an bir geliri olmadığını, bu nedenle boşanma sürecinin maddi açıdan da kendisini zorladığını belirtti. “Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Bu süreç bana hem duygusal hem de maddi olarak yeni bir başlangıç yapma fırsatı sağlayacak,” dedi.

Boşanma davası, tarafların açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ederken, Nihal Candan’ın çarpıcı iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.