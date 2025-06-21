Nihal Candan Hayatını Kaybetti

Nihal Candan, bir süredir anoreksiya nervoza nedeniyle tedavi görüyordu. Ne yazık ki 23 kiloya kadar düşen ve durumu giderek ağırlaşan Nihal Candan, yaşam mücadelesini kaybetti. Sevenlerini ve tüm Türkiye'yi yasa boğan bu haber, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cezaevi Süreci ve Hastalıkla Mücadelesi

Bir dönem dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle cezaevine giren Nihal Candan, burada zor günler geçirdi. Cezaevindeyken anoreksiya nervoza teşhisi konulan Candan, sağlık durumu nedeniyle tahliye edildi. Ancak hastaneye kaldırıldığı günden bu yana verdiği yaşam mücadelesi ne yazık ki son buldu.

Tedavi Sürecinde Son Gelişmeler

Sağlık sorunlarıyla boğuşan Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde doğum gününü hastane odasında karşılamak zorunda kaldı. İddialara göre tedaviyi reddetmesi, durumunun daha da kötüleşmesine yol açtı. Gün geçtikçe daha da zayıflayan fenomen isim, yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Ne yazık ki kalbi birden fazla kez durdu ve yapılan kalp masajlarına rağmen hayata tutunamadı.

Sevenlerinden Duygu Dolu Paylaşımlar

Acı haberin ardından Pınar Kerimoğlu ve Sıla Doğu gibi isimler sosyal medyada duygu dolu mesajlar paylaştı. Pınar Kerimoğlu, “Kalbi durmuş, kalp masajı yapılıyor tekrar” sözleriyle yaşanan dramı anlattı. Sıla Doğu ise “Nihal’i kaybettik” diyerek üzüntüsünü ifade etti.