Nihal-Bahar Candan soruşturmasında flaş gelişme

Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren bir dolandırıcılık şebekesi, resmi kurum ve kuruluşların icra ile satışa çıkardığı araçları uygun fiyatlarla satacakları vaadiyle vatandaşları dolandırmıştı. Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de mağdurlarla lüks restoranlarda gerçekleşen görüşmelerde güven yaratmak için yer aldığı iddiasıyla geçtiğimiz aylarda gözaltına alındığı davaya ilişkin mahkeme kararı açıklandı. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bazı sanıklar, mağdurlar ve avukatlar hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Eren Koç'u "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 73 kişiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplamda 479 yıl hapis ve 141 milyon para cezasına çarptırdı. Aynı suçlardan yargılanan Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın ise 459 yıl 7 ay hapis ve 143 milyon 849 bin 200 TL para cezasına çarptırıldı.

Diğer taraftan, 2 müşteki yönünden sanıkların beraatine karar verilirken, diğer sanıkların farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılmasına hükmedildi.