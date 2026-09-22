Nicolas Cage’den Büyük Değişim! Eşiyle Kırmızı Halıya Çıktı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Nicolas Cage bu kez rol aldığı bir filmle değil, değişen görüntüsüyle gündeme geldi. 62 yaşındaki oyuncu Los Angeles’ta düzenlenen özel bir gecede eşi Riko Shibata ile kameraların karşısına çıktı. Cage’in tamamen grileşen saçları ve sakalı gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Yıllardır daha koyu renk saçlarıyla görmeye alıştığımız Cage bu kez doğal gri saçları ve sakalıyla oldukça farklı görünüyordu. Ünlü oyuncuyu görenler ilk anda onu tanımakta zorlandı.

Eşiyle Kırmızı Halıda Poz Verdi

Nicolas Cage’e gecede 31 yaşındaki eşi Riko Shibata eşlik etti. Çift Lucas Museum of Narrative Art’ın açılış gecesinde kırmızı halıya el ele çıktı ve kameraların karşısında birlikte poz verdi.

Cage gece için mavi smokin ceketi beyaz gömleği ve siyah pantolonuyla oldukça şık bir görünüm tercih etti. Güneş gözlüğünü de çıkarmayan oyuncunun yeni saç ve sakal tarzı ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

Shibata ise gecede tamamen beyaz bir kıyafet giydi. İkilinin arasındaki 31 yıllık yaş farkı da gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Aşkları Japonya’da Başladı

Cage ve Shibata’nın ilişkisi birkaç yıl önce Japonya’da başladı. İkili oyuncunun “Prisoners Of The Ghostland” filmi için Japonya’da bulunduğu dönemde tanıştı.

Çift, Şubat 2021’de Las Vegas’ta düzenlenen özel bir törenle evlendi. Eylül 2022’de ise kızları August Francesca dünyaya geldi.

Cage’in Beşinci Evliliği

Riko Shibata, Nicolas Cage’in beşinci eşi. Ünlü oyuncu daha önce Patricia Arquette, Lisa Marie Presley, Alice Kim ve Erika Koike ile evlenmişti.

Cage’in önceki ilişkilerinden Weston ve Kal-El adında iki yetişkin oğlu bulunuyor. Shibata ile evliliğinden dünyaya gelen August Francesca ise 4 yaşında.