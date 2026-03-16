Nice’te Aşk Başkadır: Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’tan Romantik Kareler!

Ekranların birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, yoğun çalışma tempolarına romantik bir mola verdi. Uzun süredir devam eden birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, bu kez kural bozarak Fransa tatillerinden aşk dolu kareler paylaştı.

Nice Sokaklarında El Ele

Tatil rotalarını Güney Fransa’nın incisi Nice’e çeviren ikili, şehrin tarihi sokaklarını ve sahil şeridini karış karış gezdi. Furkan Andıç, bu keyifli seyahatin her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Aşk Belgelendi: Paylaşımlar arasında çiftin birbirine sevgiyle baktığı özçekimler (selfie) en çok dikkat çeken detay oldu.

Hayranlardan Yoğun İlgi: Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafların altına hayranları, "En sevdiğimiz çift", "Nice sokakları güzelliğinizle aydınlanmış" gibi binlerce yorum bıraktı.

Romantizm ve Estetik Bir Arada

Furkan Andıç’ın yayımladığı fotoğraflarda, sadece çiftin mutluluğu değil, Nice’in estetik mimarisi ve bahar havasının sıcaklığı da ön plana çıktı. İkilinin uyumlu giyim tarzları ve enerjileri, takipçileri tarafından "tatil stili" olarak tam not aldı.