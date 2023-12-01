Advert

Neymar ile eski sevgilisi arasındaki cinsel ilişki sözleşmesi 'pes' dedirtti!

Bruna Biancardi, bir modelden çıplak fotoğraflar istediği için sevgilisi Neymar ile ilişkisini sonlandırmıştı. Bu olayın ardından çift arasında yapılan cinsel ilişki sözleşmesi gün yüzüne çıktı. Sözleşme detaylarına göre, Neymar'ın kadınları dudaklarından öpmesi yasaklanmış, ancak korunma şartını yerine getirmesi durumunda başka kadınlarla ilişkiye girebileceği belirtilmiş.

Neymar ile eski sevgilisi arasındaki cinsel ilişki sözleşmesi 'pes' dedirtti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-12-2023 12:06

Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olduktan sonra Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Neymar'ın, bir modelden çıplak fotoğraflarını talep etmesi üzerine sevgilisi Bruna Biancardi ile ayrılmasıyla ikili arasındaki ilginç bir sözleşme gün yüzüne çıktı.

Bild gazetesine göre, Neymar ve Bruna Biancardi arasında imzalanan cinsel ilişki sözleşmesine göre Neymar'ın başka kadınları dudaklarından öpmesi yasaklanmıştı. Ancak Brezilyalı futbolcu, korunma şartını yerine getirdiği takdirde bu kadınlarla birlikte olabiliyordu.

Benzer Haberler
Güldür Güldür'ün Mesut'u eşiyle fotoğrafını paylaştı, yorum yağdı Güldür Güldür'ün Mesut'u eşiyle fotoğrafını paylaştı, yorum yağdı
Usta oyuncu Itır Esen'e acı haber! Usta oyuncu Itır Esen'e acı haber!
Çinli araştırmacılar tarafından incelenecek Defne Samyeli'nden açıklama! Çinli araştırmacılar tarafından incelenecek Defne Samyeli'nden açıklama!
Onur Saylak'ın acı günü! Onur Saylak'ın acı günü!
Murat Dalkılıç ile Eda Dora ilk kez birlikte görüntülendi! Murat Dalkılıç ile Eda Dora ilk kez birlikte görüntülendi!
Afra Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması: “Mert Ramazan Demir’le sadece... Afra Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması: “Mert Ramazan Demir’le sadece..."
ÇOK OKUNANLAR
Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’lı “Aile Albümü” ne zaman sete çıkacak?
  • 27-11-2023 17:45

Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’lı “Aile Albümü” ne zaman sete çıkacak?

Afra Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması: “Mert Ramazan Demir’le sadece...
  • 01-12-2023 09:36

Afra Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması: “Mert Ramazan Demir’le sadece..."

Özgü Namal tesettüre girdi: O görüntüleri gündem oldu
  • 29-11-2023 10:38

Özgü Namal tesettüre girdi: O görüntüleri gündem oldu

Serenay Sarıkaya, set arasında şarkı söylediği anları paylaştı
  • 30-11-2023 09:34

Serenay Sarıkaya, set arasında şarkı söylediği anları paylaştı

Doğukan Polat bu aralar epey yoğun!
  • 27-11-2023 17:07

Doğukan Polat bu aralar epey yoğun!