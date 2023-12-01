Neymar ile eski sevgilisi arasındaki cinsel ilişki sözleşmesi 'pes' dedirtti!

Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olduktan sonra Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Neymar'ın, bir modelden çıplak fotoğraflarını talep etmesi üzerine sevgilisi Bruna Biancardi ile ayrılmasıyla ikili arasındaki ilginç bir sözleşme gün yüzüne çıktı.

Bild gazetesine göre, Neymar ve Bruna Biancardi arasında imzalanan cinsel ilişki sözleşmesine göre Neymar'ın başka kadınları dudaklarından öpmesi yasaklanmıştı. Ancak Brezilyalı futbolcu, korunma şartını yerine getirdiği takdirde bu kadınlarla birlikte olabiliyordu.