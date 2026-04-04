Nevzat Başkomiser'in Eşi Belli Oldu: Hare Sürel "İstanbul Hatırası" Kadrosunda!

İstanbul Hatırası dizisine Hare Sürel dahil oldu! Nejat İşler'in başrolünde olduğu Ahmet Ümit uyarlaması İstanbul Hatırası oyuncu kadrosu ve çekim tarihi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-04-2026 16:34

Edebiyat dünyasının usta kalemi Ahmet Ümit’in en sevilen eserlerinden biri olan "İstanbul Hatırası", dev kadrosuyla ekrana taşınmaya hazırlanıyor. Abdullah Oğuz yönetmenliğinde çekilecek dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kadroya katılan son isim başarılı oyuncu Hare Sürel oldu.

Hare Sürel "Güzide" Karakterine Hayat Verecek

Dizinin en merak edilen karakteri olan Nevzat Başkomiser’i (Nejat İşler) derinden etkileyen geçmişi, Hare Sürel’in katılımıyla şekilleniyor.

  • Rolü: Hare Sürel, dizide Nevzat Başkomiser’in vefat eden eşi Güzide karakterini canlandıracak.

  • Set Tarihi: Büyük bir titizlikle hazırlanan projenin 14 Nisan tarihinde sete çıkması planlanıyor.

Yıldızlar Geçidi: İşte Oyuncu Kadrosu

"İstanbul Hatırası", usta isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide rol alacak başlıca isimler ve karakterleri şöyle:

Oyuncu Karakter
Nejat İşler Nevzat Başkomiser
Bilal Yiğit Koçak Ali
Simay Barlas Zeynep
Özge Borak Evgenia
Cem Davran Adem
Tülin Özen Leyla
Deniz Celiloğlu Namık
Şerif Erol Tarikat Şeyhi
Hare Sürel Güzide

Ahmet Ümit’in Başyapıtı Abdullah Oğuz Yorumuyla

Ahmet Ümit’in İstanbul’un tarihini ve gizemli cinayetleri harmanladığı romanı, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Abdullah Oğuz tarafından dijital dünyaya uyarlanıyor. Nejat İşler’in Nevzat Başkomiser rolündeki performansı şimdiden merak konusu olurken, Hare Sürel’in canlandıracağı Güzide karakterinin hikâyedeki duygusal derinliği artırması bekleniyor.

