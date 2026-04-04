Nevzat Başkomiser'in Eşi Belli Oldu: Hare Sürel "İstanbul Hatırası" Kadrosunda!

Edebiyat dünyasının usta kalemi Ahmet Ümit’in en sevilen eserlerinden biri olan "İstanbul Hatırası", dev kadrosuyla ekrana taşınmaya hazırlanıyor. Abdullah Oğuz yönetmenliğinde çekilecek dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kadroya katılan son isim başarılı oyuncu Hare Sürel oldu.

Hare Sürel "Güzide" Karakterine Hayat Verecek

Dizinin en merak edilen karakteri olan Nevzat Başkomiser’i (Nejat İşler) derinden etkileyen geçmişi, Hare Sürel’in katılımıyla şekilleniyor.

Rolü: Hare Sürel, dizide Nevzat Başkomiser’in vefat eden eşi Güzide karakterini canlandıracak.

Set Tarihi: Büyük bir titizlikle hazırlanan projenin 14 Nisan tarihinde sete çıkması planlanıyor.

Yıldızlar Geçidi: İşte Oyuncu Kadrosu

"İstanbul Hatırası", usta isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide rol alacak başlıca isimler ve karakterleri şöyle:

Oyuncu Karakter Nejat İşler Nevzat Başkomiser Bilal Yiğit Koçak Ali Simay Barlas Zeynep Özge Borak Evgenia Cem Davran Adem Tülin Özen Leyla Deniz Celiloğlu Namık Şerif Erol Tarikat Şeyhi Hare Sürel Güzide

Ahmet Ümit’in Başyapıtı Abdullah Oğuz Yorumuyla

Ahmet Ümit’in İstanbul’un tarihini ve gizemli cinayetleri harmanladığı romanı, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Abdullah Oğuz tarafından dijital dünyaya uyarlanıyor. Nejat İşler’in Nevzat Başkomiser rolündeki performansı şimdiden merak konusu olurken, Hare Sürel’in canlandıracağı Güzide karakterinin hikâyedeki duygusal derinliği artırması bekleniyor.