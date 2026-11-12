Nevra Tamirhaneyi Ateşe Verdi: Ömür Usta Yeni Bölüm Fragmanı Nefes Kesti

NOW'ın sevilen dizisi Ömür Usta'nın 8. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Ömür, alevlerin arasında kalan Nevra'yı kurtarmak için yangına atladı.

Nevra Tamirhaneyi Ateşe Verdi: Ömür Usta Yeni Bölüm Fragmanı Nefes Kesti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 10:01

Ay Yapım imzalı, senaryosunu Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği ‘Ömür Usta’nın 8. bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’yi başrollerinde buluşturan dizinin yeni tanıtımında, Tunç tarafından terk edilmenin acısıyla öfkesi giderek büyüyen Nevra’nın Ömür’ün tamirhanesini ateşe vermesi dikkat çekiyor. Tanıtımın finalinde ise Ömür’ün, alevlerin arasında kalan Nevra’yı kurtarmak için hiç tereddüt etmeden yangına girmesi heyecanı artırıyor.

Milyarlık İkramiye Peşinde Koşuşturmaca ve Büyük Aile Krizi

Yayınlanan tanıtımda Mete ve Vildan’ın milyarlık ikramiye biletini bulma arayışı sürerken Mete, yaşananlara rağmen İpek’e olan aşkını dile getiriyor. Öte yandan kızı Nazlı’nın Koray’dan hamile kaldığını öğrenen Ömür, “O adam bu kapıdan içeri ayak basmayacak” sözleriyle tepkisini ortaya koyuyor. 

Nevra Tamirhaneyi Ateşe Veriyor

Tunç’u kaybetmenin sorumlusu olarak Ömür’ü gören Nevra ise onun elinden aldığı tamirhaneyi ateşe veriyor. Yangını fark ederek tamirhaneye koşan Ömür, içeride Nevra’nın olduğunu görünce hiç düşünmeden alevlerin arasına dalıyor. Kendisine ve ailesine yaşattığı onca şeye rağmen onu kurtarmaya çalışan Ömür’e Nevra’nın, Yıldız’a 20 milyon lira vererek Ömür’ün ailesine ait sırları öğrendiğini açıklaması ve “Kardeşin sattı seni yani” sözleri yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor.

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’nin yanı sıra kadrosunda Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer gibi güçlü isimleri bir araya getiren ‘Ömür Usta’ her Pazar saat 20.00’de NOW’da!

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