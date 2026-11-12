İddialı Başlayacaktı Sete Bile Çıkamadı: Yörük Kızı Ekibinden Yüzde 25 İndirim İstendi!

Televizyon dünyasında yaşanan reklam krizi giderek büyüyor. Dizi sektörü can çekişiyor. Televizyon kanallarının dizi maliyetlerini karşılayacak reklam geliri elde edememesi sektörü kilitlemiş durumda. Bu nedenle set çalışanlarından ve oyunculardan yapım şirketleri indirim talep etmeye başladı. TRT 1'de ekrana gelmesi beklenen Mina Demirtaş, Onur Seyit Yaran, Olgun Şimşek gibi oyuncuları bir araya getiren Yörük Kızı başlamadan rafa kalktı, dizinin çalışmaları durduruldu.



Reklam Krizi Nedeniyle Provalar İptal Edildi



Dizi oyuncuları okuma provaları için bir araya gelmiş ve çalışmaya başlamıştı. Yörük Kızı'nın yakın zamanda sete çıkması planlanıyordu. Fakat alınan ani bir kararla 11 Kasım'dan itibaren yapılacak olan tüm çalışmalar duruldu. Televizyon sektöründe giderek büyüyen ekonomik kriz, Bozdağ Film'in yeni dizi projesi Yörük Kızı'na da sekte vurdu.

Yüzde 25 İndirim Talebi



Alınan son bilgilere göre; Yunus Ozan Korkut'un yöneteceği dizinin ekibinden yüzde 25 indirim istendi. Yörük Kızı dizisinin yapılacak yeni bütçeyle yoluna devam edeceği yeni bir değişiklik olmazsa çekimlere da haftaya başlanacağı öğrenildi.



Yıldızlarla Dolu Kadro Dikkat Çekiyor

Yörük Kızı dizisinin oyuncu kadrosunda adeta yıldızlar geçidi yaşanıyor. Projede Mina Demirtaş, Onur Seyit Yaran, Perihan Savaş, Olgun Şimşek, Cem Bender, Ecem Çalhan, Genco Özak ve Eylül Tumbar gibi birbirinden başarılı ve popüler isimler yer alıyor. Bakalım dizi ile ilgili ekonomik pürüzler aşılabilecek mi ve planlanan şekilde Yörük Kızı haftaya sete çıkabilecek mi? Bekleyip göreceğiz...