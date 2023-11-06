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Nesrin Cavadzade'nin "Şahane Hayatım"daki ilk görüntüsü

Geçen çarşamba seyirciyle buluşan "Şahane Hayatım" adlı dizi, Ay Yapım'ın yapımıdır ve ikinci bölümünde hikayeye Nesrin Cavadzede gibi sürpriz bir karakter ekleniyor.

Nesrin Cavadzade'nin
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-11-2023 17:22

Geçen hafta ilk bölümüyle ekranlara gelen "Şahane Hayatım" dizisi büyük ilgi gördü ve yüksek reytingler elde ederek dikkat çekti. Meriç Acemi'nin başarılı senaryosuna sahip olduğu dizi, Çağrı Bayrak tarafından yönetiliyor. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Timur Acar gibi önemli oyuncuları bir araya getiriyor. Ayrıca, ikinci bölümünde Nesrin Cavadzade gibi bir sürpriz ismi kadrosuna ekliyor.

Dizide, şahane bir hayat sürmek isteyen Şebnem'in (Hilal Altınbilek) yaşadığı olaylar anlatılıyor. Ancak Şebnem'in hayatı, psikoloji mezunu bir komiser olan Mesut'un (Onur Tuna) gerçekleri ortaya çıkarmak için gösterdiği çaba nedeniyle karmaşık bir hal alıyor. Şebnem, eşinin alyansının olmamasıyla ilgili şüpheler taşırken, Nesrin Cavadzade tarafından canlandırılan Melisa karakteri dizide gizem ve güzellikle ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

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