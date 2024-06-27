Nesrin Cavadzade'nin mayolu pozları gündem oldu

Son olarak final yapan 'Şahane Hayatım' dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, tatile çıktı. Plajda çekilen mayolu fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Nesrin Cavadzade'nin mayolu pozları gündem oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2024 10:31

41 yaşındaki ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, tatil sezonunu açtı ve tatil fotoğraflarını 3.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında paylaştı. Parlak mavi mayosuyla verdiği pozlar, kısa sürede 37 binden fazla beğeni aldı.

Cavadzade'nin gönderisine sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan yorumlar dikkat çekti. Takipçileri, "Alev aldı buralar!", "Dünyanın en güzel kadını...", "Gerçek bir deniz kızısın." ve "Kraliçe!" gibi övgü dolu yorumlar yaptı.

Güzel oyuncunun tatil kareleri, sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Nesrin Cavadzade, tatilin keyfini çıkarırken hayranlarını da büyülemeye devam ediyor.

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