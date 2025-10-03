Nesrin Cavadzade'nin Görüntülendiği Gizemli İsim Kim Çıktı?

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Etiler’de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Yanındaki kişiyle ilgili çıkan iddiaları yalanlayan Cavadzade, yeni projelerinden de bahsetti.

“Yakın Arkadaşım” Açıklaması

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, yanında görülen kişinin kim olduğu sorulunca şu açıklamayı yaptı:

“Benim yakın arkadaşım kendisi. Onun bu işlerle pek ilgisi yok.”

Bu sözlerle aşk iddialarına noktayı koyan Cavadzade, hayatında romantik bir ilişki olmadığını vurguladı.

Yeni Projeler Yolda

Çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Nesrin Cavadzade, hem televizyon hem de tiyatro seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, “Bir televizyon projesi ve bir tiyatro oyunum olacak. İkisi aynı anda olacak” diyerek heyecanını dile getirdi.

Etiler’de Objektiflere Yansıdı

Etiler’de gittiği bir mekândan çıkarken objektiflere yansıyan başarılı oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti. Yeni projeleriyle birlikte hem ekranlarda hem de sahnede adından söz ettirecek olan Nesrin Cavadzade, şimdiden hayranlarının merakını artırdı.