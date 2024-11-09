Nesrin Cavadzade'den Zafer Günü paylaşımı!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Azerbaycan’ın Zafer Günü’ne özel paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. 42 yaşındaki başarılı oyuncu, Instagram hesabından Türk ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı bir fotoğrafı paylaşıp, "Zafer Günümüz kutlu olsun. Senede iki kere Zafer Bayramı’nı kutlayabiliyor olmak harika bir his" notunu ekledi.





Cavadzade'nin bu paylaşımı, hem Türk hem Azerbaycan takipçilerinden büyük beğeni ve övgü topladı. Oyuncunun milli gururunu ve kardeşlik duygusunu vurgulayan paylaşımı, sosyal medyada yüzlerce tebrik mesajı aldı. Cavadzade’nin Azerbaycan kökenine vurgu yapan takipçileri, bu özel günü onunla birlikte kutlayarak oyuncuya olan sevgilerini gösterdiler.