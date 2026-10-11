Nesrin Cavadzade’den Siyah Bikinili Pozlar! Yazı Bitiremedi

Yaz mevsimi geride kaldı ama Nesrin Cavadzade için güneşli günler henüz bitmiş değil! Bir süredir rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Bodrum’da bulunan güzel oyuncu ekim ayında da denizin ve güneşin tadını çıkarmayı sürdürüyor. Siyah bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Cavadzade fotoğraflarına düştüğü notla da takipçilerini gülümsetti.

Bodrum’da Yaz Keyfi Devam Ediyor

Havalar yavaş yavaş soğumaya başlasa da Bodrum’da güneşli günleri değerlendiren isimlerden biri de Nesrin Cavadzade oldu. İş temposunu tatille bir arada götüren oyuncu çekimlerden fırsat buldukça kendine zaman ayırıyor.

Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen 44 yaşındaki oyuncu peş peşe paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada ilgi gördü. Fit görünümüyle dikkat çeken Cavadzade’nin kareleri takipçilerinden beğeni topladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı yaz mevsimini kolay kolay geride bırakmak istemediğini de ortaya koydu.

“Yaz Bitti. Sözde”

Nesrin Cavadzade’nin fotoğrafları kadar paylaşımına yazdığı not da dikkat çekti. Oyuncu karelerini “Yaz bitti. Sözde” sözleriyle yayımladı. Ekim ayına gelinmesine rağmen Bodrum’un güneşli havasından yararlanmaya devam eden Cavadzade adeta yaz sezonunu kapatmaya hiç niyetinin olmadığını gösterdi.

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen oyuncu bu kez de tatil havasındaki pozlarıyla konuşuldu. Anlaşılan o ki Bodrum’daki güzel havalar sürdükçe Cavadzade’nin yaz keyfi de devam edecek!

Özel Hayatında da Yeni Bir Dönem

Nesrin Cavadzade özel hayatındaki gelişmelerle de gündemde. Oyuncu 4 Mayıs’ta Kadir Taner Uçar ile Bodrum’da düzenlenen sürpriz bir nikâh töreniyle evlendi.

Evlilik teklifinden yalnızca bir ay sonra nikâh masasına oturduklarını açıklayan Cavadzade düğünlerini ise ilerleyen bir tarihte yapmayı planladıklarını belirtmişti. Hem iş hayatını hem özel yaşamını sürdüren oyuncu Bodrum’dan paylaştığı karelerle takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.