Nesrin Cavadzade'den Sektörü Sallayacak İtiraf: "Ben Terlikle Oynamak İstemiyorum!"



Gerek güzelliği gerekse iddialı oyunculuk performansıyla her zaman adından söz ettiren başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade geçmişte elinin tersiyle ittiği dev proje hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. Sektördeki tek tipleştirilen kadın karakter algısına karşı duruşunu açık yüreklilikle paylaşan ünlü oyuncu rol seçimlerindeki kırmızı çizgilerini de gözler önüne serdi. Nesrin Cavadzade reyting rekorları kıran bir projeyi reddetme sebebini açıkladı: "Çok popüler bir yapımcıya 'Ben terlikle oynamak istemiyorum' diyerek rolü reddettim. Kadın karakter senaryoda 45 sayfa boyunca ev içinde ayağında terliğiyle oturup ağlayacaktı. Bu bana hiç cezbedici gelmedi."

45 Sayfa Boyunca Evde Oturup Ağlayacaktı

Televizyon ekranlarında sıklıkla karşımıza çıkan pasif ve sürekli mağdur gösterilen kadın rollerine meydan okuyan güzel oyuncu senaryoyu ilk okuduğunda neden heyecanlanmadığını dürüstçe itiraf etti. Canlandıracağı karakterin derinlikten uzak ve sadece acı çeken bir figür olarak tasarlanmasına içinin elvermediğini belirten Cavadzade'nin bu dobralığı magazin kulislerinde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yapımcıların "kesin tutar" gözüyle baktığı projelere sadece reyting odaklı yaklaşmadığını gösteren başarılı oyuncu oyuncunun role inanmasının önemine vurgu yaptı.

Her projesinde güçlü ayakları yere basan ya da hikayeye yön veren dinamik karakterlerle izleyici karşısına çıkmayı tercih eden Nesrin Cavadzade'nin bu "terlik" çıkışı dizi sektöründeki kadın senaryolarının tek düzeliği tartışmasını da yeniden alevlendirecek cinsten.