Nesrin Cavadzade'den Net Tepki: “Bu Röportajı İncinmeden Bitirelim”

Nesrin Cavadzade, Pamir Pekin sorularına “Bu soru gelmesin lütfen” yanıtını verdi. Tatil ve yeni projeleri hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Nesrin Cavadzade'den Net Tepki: “Bu Röportajı İncinmeden Bitirelim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-04-2025 14:40

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Arnavutköy’de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. İspanya tatili ve yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, Pamir Pekin ile ilgili yöneltilen sorulara ise net bir şekilde tepki verdi.

“Yeni Sezonla Birlikte Yeni İşler Olabilir”

Cavadzade, geçtiğimiz hafta gittiği İspanya tatili hakkında “Ailemle birlikte çok güzel zaman geçirdim. Eylül ayına kadar herhangi bir projeye dahil olmayı düşünmüyorum. Yeni sezonla birlikte yeni işler olabilir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca şu sıralar piyano dersleri aldığını da söyleyen oyuncu, bu nedenle uzun tatil planı yapamadığını belirtti.

Pamir Pekin Sorusu Ortamı Gerdi

Bir dönem ‘Sandık Kokusu’ dizisinde birlikte rol aldığı Pamir Pekin ile kısa süreli bir ilişki yaşayan ve iki ay sonra yollarını ayıran Cavadzade, eski aşkıyla ilgili sorulara karşı ise oldukça duyarlı bir yaklaşım sergiledi.

Bu soru gelmesin lütfen. Bu röportajı karşılıklı olarak birbirimizi incitmeden sonlandıralım. Herkes için en iyisi olsun” diyerek, konunun daha fazla uzatılmasını istemedi.

Nazik ama net tepkisiyle dikkat çeken Cavadzade’nin tavrı, sosyal medyada da destek gördü. Takipçileri, oyuncunun duruşunu “olgun ve zarif” olarak yorumladı.

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