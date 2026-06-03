Nesrin Cavadzade'den Botoks İddialarına Mimikli Yanıt

Kanal D ekranlarının o her bölümü olay yaratan sevilen dizisi Daha 17'de canlandırdığı Şebnem karakteriyle ve daha geçtiğimiz aylarda Bodrum'da gerçekleştirdiği o sürpriz evliliğiyle magazin gündeminden bir türlü düşmeyen Nesrin Cavadzade bu kez sosyal medyada hakkında yapılan estetik yorumlarına adeta savaş açtı. Kusursuz fiziği ve her daim ışıl ışıl parlayan o cilt yapısıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu "aşırı botoks yaptırdığı" yönündeki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden video çekerek öyle bir yanıt verdi ki sormayın. Sosyal medya platformlarında takipçilerinden gelen ve cildinin doğallığını acayip bir şekilde sorgulayan o yorumlara daha fazla sessiz kalamayan başarılı aktris kamera karşısına geçip mimiklerini tek tek sergilediği eğlenceli ve bir o kadar da iddialı bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan gelen o eleştirilere video çekerek anında yanıt veren Nesrin Cavadzade kameraya karşı tam olarak kelimesi kelimesine şu bomba ifadeleri kullandı: "Takmışsınız botokslarıma. Şimdi size botoksumu canlı canlı gösteriyorum. Bakın bakalım hayatınızda böyle bir botoks gördünüz mü siz? Siz herhalde bu yaşta bir kadının bu kadar 'fresh2 görünmesine pek alışık değilsiniz anlaşılan."

Estetik İddialarını Çürüttü

Nesrin Cavadzade: "Takmışsınız botokslarıma.



Şimdi size botoksumu gösteriyorum. Bakın bakalım, hayatınızda böyle bir botoks gördünüz mü?



Siz herhalde bu yaşta bir kadının bu kadar 'fresh' görünmesine alışık değilsiniz" pic.twitter.com/TJXHxHLA1R — OPS: (@opspopuler) June 2, 2026

Açıklaması sırasında alnını, kaşlarını ve göz çevresini iyice hareket ettirerek yüzünde herhangi bir mimik donması olmadığını dosta düşmana kanıtlamaya çalışan ünlü oyuncu estetik yaptırdığı iddialarını resmen sert bir dille yalanladı bile. Güzelliğinin tamamen genetik faktörlerden, sağlıklı yaşamdan ve doğru cilt bakımından kaynaklandığını belirten Cavadzade kendisini eleştirenlere o "fresh" görünüm vurgusuyla esprili ve havalı bir taş atmayı da ihmal etmedi. Nesrin Cavadzade'nin estetik ve botoks eleştirilerine o bildiğimiz havalı tavrıyla ve mimik şovuyla verdiği bu net yanıt kısa sürede magazin sayfalarında ve X platformunda resmen viral oldu desek yeridir. Kullanıcıların çok büyük bir kısmı ünlü oyuncuya anında destek vererek "Kadın her haliyle çok güzel ve doğal mimikleri gayet net çalışıyor işte", "Yaş almayan nadir isimlerden biri çekemeyenler hemen botoks çamuru atıyor" şeklinde yorumlar yaptı peş peşe. 40'lı yaşlarında olmasına rağmen ekranlarda sergilediği o dinamik ve genç görüntüyle her daim hayranlık uyandıran Cavadzade bu paylaşımla birlikte doğal güzellik tartışmalarına da kendince son noktayı koymuş oldu haliyle.