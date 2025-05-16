Nesrin Cavadzade’den Bakü’de Yatak Pozu! Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Nesrin Cavadzade Bakü’de beyazlar içinde yatak pozları verdi. Paylaşımları kısa sürede sosyal medyada olay oldu.

Nesrin Cavadzade’den Bakü’de Yatak Pozu! Takipçilerinden Beğeni Yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2025 15:35

Nesrin Cavadzade, memleketi Bakü’ye giderek yaptığı paylaşım ile sosyal medyada gündeme oturdu. Beyazlar içinde yatakta verdiği pozlar, takipçileri tarafından adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Aşk Bitti, Odak İşte!

'Şahane Hayatım', 'Sandık Kokusu', 'Yasak Elma', 'Bizim Hikaye' ve 'Ağır Roman Yeni Dünya' gibi iddialı projelerde yer alan 42 yaşındaki ünlü oyuncu, kısa bir süre önce rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, dizinin ardından birlikte Yunanistan’a tatile gitmişti.

Ancak iki aydır süren bu ilişki sona erdi. Ayrılığın nedeni olarak Cavadzade’nin iş odaklı ve disiplinli yaşam tarzı gösterildi. Çifte yakın kaynaklar, hayat tarzlarındaki farklılıkların ilişkilerinin önüne geçtiğini belirtti.

Sosyal Medyada Dikkat Çeken Hamle

Ayrılık sonrası Nesrin Cavadzade, Pamir Pekin’i Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. 45 yaşındaki oyuncu Pamir Pekin ise Cavadzade’yi hala takip ediyor. Bu hamle, hayranları tarafından "ayrılık kesinleşti" yorumlarına neden oldu.

Beyazlar İçinde Paylaşımlar Olay Oldu

Ayrılığın ardından memleketi Bakü’ye giden ünlü oyuncu, bembeyaz çarşaflar içinde verdiği yatak pozlarıyla yeniden gündeme geldi. Doğal güzelliği ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken Cavadzade, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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