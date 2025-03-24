Nesrin Cavadzade, Yürüyüş Yaparken Telefonunu Bırakmadı

Nesrin Cavadzade, meslektaşı Pamir Pekin ile ilişkisini ilan ettikten sonra, Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Aşkını sosyal medya üzerinden duyuran Cavadzade, görüntülendiği anlarda telefonu bir an olsun elinden düşürmedi.

Yürüyüşü Sırasında Telefonuna Bağlıydı

Nesrin Cavadzade, Bebek’teki yürüyüşünde oldukça keyifliydi, ancak gözlerden kaçmayan bir detay vardı: telefonu! Oyuncu, Bebek’ten Baltalimanı’na kadar süren yürüyüşü boyunca telefonunu hiç bırakmadı.

Aşkını İlan Ettikten Sonra Tatil Yaptılar

Cavadzade ile Pamir Pekin, “Sandık Kokusu” dizisinde birbirlerine aşık karakterlere hayat vermişti. Geçen hafta, sosyal medya hesaplarından ilişkiyi ilan etmişlerdi. Aşklarını duyurduktan sonra Atina'ya tatile giden çift, kısa süre önce yurda döndü.

Telefon Görüşmesi Yapıyordu

Yürüyüş sırasında Cavadzade, muhabirlerin ilişkisiyle ilgili sorularına kısa bir yanıt verdi. "Çok önemli bir telefon görüşmesi yapıyorum. Her şey yolunda, lütfen daha sonra konuşalım" diyerek, konuyla ilgili konuşmak istemedi. Telefonunu hiç elinden düşürmeyen oyuncu, keyifli yürüyüşüne devam etti.