Nesrin Cavadzade, Yürüyüş Yaparken Telefonunu Bırakmadı

Nesrin Cavadzade, ilişkisini ilan ettikten sonra Bebek’te yürüyüş yaparken telefonunu bir an olsun bırakmadı. Muhabirlerin sorularına ise "Daha sonra konuşalım" dedi.

Nesrin Cavadzade, Yürüyüş Yaparken Telefonunu Bırakmadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-03-2025 10:35

Nesrin Cavadzade, meslektaşı Pamir Pekin ile ilişkisini ilan ettikten sonra, Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Aşkını sosyal medya üzerinden duyuran Cavadzade, görüntülendiği anlarda telefonu bir an olsun elinden düşürmedi.

Yürüyüşü Sırasında Telefonuna Bağlıydı

Nesrin Cavadzade, Bebek’teki yürüyüşünde oldukça keyifliydi, ancak gözlerden kaçmayan bir detay vardı: telefonu! Oyuncu, Bebek’ten Baltalimanı’na kadar süren yürüyüşü boyunca telefonunu hiç bırakmadı.

Aşkını İlan Ettikten Sonra Tatil Yaptılar

Cavadzade ile Pamir Pekin, “Sandık Kokusu” dizisinde birbirlerine aşık karakterlere hayat vermişti. Geçen hafta, sosyal medya hesaplarından ilişkiyi ilan etmişlerdi. Aşklarını duyurduktan sonra Atina'ya tatile giden çift, kısa süre önce yurda döndü.

Telefon Görüşmesi Yapıyordu

Yürüyüş sırasında Cavadzade, muhabirlerin ilişkisiyle ilgili sorularına kısa bir yanıt verdi. "Çok önemli bir telefon görüşmesi yapıyorum. Her şey yolunda, lütfen daha sonra konuşalım" diyerek, konuyla ilgili konuşmak istemedi. Telefonunu hiç elinden düşürmeyen oyuncu, keyifli yürüyüşüne devam etti.

Benzer Haberler
Cem Yılmaz’a Nişantaşı’nda Beddua: Cem Yılmaz’a Nişantaşı’nda Beddua: "Allah Belanı Versin!"
Ferdi Kadıoğlu Sevgilisi Sera Vrij'e Evlilik Teklifi Etti! Ferdi Kadıoğlu Sevgilisi Sera Vrij'e Evlilik Teklifi Etti!
İlker İnanoğlu'ndan Annesi Filiz Akın İçin Duygusal Mesaj İlker İnanoğlu'ndan Annesi Filiz Akın İçin Duygusal Mesaj
Süper Model Bella Hadid’in Yeni Oyunculuk Deneyimi: 'The Beauty' Süper Model Bella Hadid’in Yeni Oyunculuk Deneyimi: 'The Beauty'
Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora ile İlişkisini Açıkladı! Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora ile İlişkisini Açıkladı!
Survivor 2025'te Sürpriz Aşk! Acun Ilıcalı Açıkladı, Yunus Emre ve Izabella Arasındaki Bağ Ortaya Çıktı Survivor 2025'te Sürpriz Aşk! Acun Ilıcalı Açıkladı, Yunus Emre ve Izabella Arasındaki Bağ Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
  • 19-03-2025 10:30

Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
  • 19-03-2025 11:03

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!
  • 19-03-2025 13:40

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler
  • 18-03-2025 17:02

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler

  • 20-03-2025 10:03

"Eşref Rüya" İlk Bölümüyle Olay Yarattı! Nisan, İhaneti Kabul Etti mi?