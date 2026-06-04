Nesrin Cavadzade Yalıkavak'ta Görüntülendi!

Kanal D'nin büyük merakla beklenen ve ekran yolculuğuna yeni başlayan iddialı projesi Daha 17'yle yeniden hayranlarının karşısına çıkan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yoğun geçen set temposuna kısa bir Bodrum molası verdi. Başarılı performansı ve zarafetiyle her daim adından söz ettiren ünlü aktris tatil sezonunun ilk günlerinde Yalıkavak'ta kameralara takıldı.

Denize Girmek Yerine Güneşlenmeyi Seçti

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 ile izleyici karşısına çıkan Nesrin Cavadzade önceki gün Yalıkavak'ta bir otelin plajında objektife yansıdı. Fit vücudu ve şık plaj tarzıyla göz kamaştıran başarılı isim rüzgarlı havanın da etkisiyle serin sulara atlamak yerine iskelede dinlenmeyi tercih etti. Denize girmeyi tercih etmeyen oyuncu şezlongunda güneşlenerek vakit geçirdi. Gün boyu bronzlaşmanın keyfini çıkaran Cavadzade plaj tarzıyla da adından söz ettirdi.

Plajda Yoğun Telefon Trafiği

Ünlü oyuncunun tatilde bile işlerinden ve sosyal çevresinden uzak kalamadığı gözlendi. Şezlongunda uzandığı süre boyunca elinden telefonunu düşürmeyen güzel oyuncunun bu halleri plajdakilerin de gözünden kaçmadı. Cavadzade'nin sık sık telefonla görüşmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin bu hararetli ve uzun süreli telefon görüşmeleri "Yeni projesi Daha 17 dizisinin gelen ilk reyting başarılarını mı kutluyor, yoksa yeni iş görüşmeleri mi yapıyor?" sorularını akıllara getirdi.