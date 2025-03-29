Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in Aşk Tatili!

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den Romantik Paylaşım

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, yeni bir aşka yelken açtıklarını duyurduktan sonra sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte yeni bir kare paylaştı ve takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Atina'dan Santorini'ye Uzanan Tatil

Aşkını her fırsatta dile getiren Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından Pamir Pekin ile Atina'da çekilen bir fotoğraf paylaştı. Esprili bir dille gönderisine, "İlk kez Hakay değil, NesMir" notunu düştü. Çiftin uyumu ve paylaşımları takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Atina'nın tarihi dokusunun tadını çıkaran ikili, tatillerine Yunanistan'ın en popüler adalarından biri olan Santorini'de devam etti. Pamir Pekin, bu kez kendi hesabından sevgilisiyle birlikte çekildiği yeni bir fotoğraf yayınladı. Yakışıklı oyuncunun "Yok be abi" notuyla paylaştığı kare, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Takipçilerden Yoğun İlgi

Sosyal medyada Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in yeni birlikteliği büyük ilgi görürken, ikilinin her paylaşımı gündem olmaya devam ediyor. Çiftin yeni rotasını merak eden takipçileri, yapacakları yeni paylaşımları dört gözle bekliyor.