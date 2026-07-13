Nesrin Cavadzade ve Eşi Kadir Taner Uçar'ın Balayı Tadındaki Bodrum Tatili!

Nesrin Cavadzade geçtiğimiz dönemde hayatını birleştirdiği çiçeği burnunda eşi Kadir Taner Uçar ile birlikte aşk tazelemeye devam ediyor. Bodrum'da kıyılan nikahlarının ardından adeta bitmeyen bir balayı enerjisiyle yaza damga vuran ünlü çift önceki gün Yalıkavak'ın gözde plajlarından birinde objektiflere yansıdı.

Ege'nin masmavi sularında hem çocuksu bir neşeyle eğlenen hem de romantizm rüzgarları estiren ikilinin o sıcak yaz günlüğü kısa sürede magazin bloglarında ve dijital platformlarda yüksek etkileşim alan manşetler arasına girdi.

Deniz Ortasında Tenis Maçı: Enerjik ve Eğlenceli Dakikalar

Güne Ege'nin serin sularında merhaba diyen Nesrin Cavadzade ve Kadir Taner Uçar plajda sadece güneşlenmek yerine hareketli ve eğlenceli aktiviteleri tercih etti. Ellerine aldıkları plaj raketleriyle denizin içine giren yeni evli çift suyun ortasında tenis oynayarak birbirine meydan okudu. Çabasız doğallıkları ve yüksek enerjileriyle plaj sakinlerinin de neşe kaynağı olan ikilinin su içindeki bu tatlı rekabeti magazin muhabirlerine son derece dinamik ve renkli kareler verdi.

Ayaklarını Yerden Kesti! Romantizmin Zirve Yaptığı Anlar

Denizdeki eğlenceli raket oyununun ardından Yalıkavak sahillerinde romantizm dozu da hızla yükseldi. Kadir Taner Uçar'ın eşi Nesrin Cavadzade'yi bir anda kucaklayarak ayaklarını yerden kestiği o aşk dolu ve tutkulu anlar objektiflere anbean yansıdı.

Birbirlerinin gözlerinin içine bakan ve mutlulukları her hallerinden okunan çiçeği burnunda çift günün devamında ise el ele kumsalda uzun bir yürüyüşe çıktı. Set koşturmacalarından ve yoğun iş ajandalarından Yalıkavak'ın eşsiz sahillerine huzurlu ve aşk dolu bir geçiş yapan ünlü çiftin bu Bodrum günlüğü haftanın en popüler magazin manşetlerinden biri olmayı başardı.

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