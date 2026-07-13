Bodrum'da Özçivit Ailesi Rüzgarı: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Oğullarıyla Mavi Tura Çıktı!

2013 yapımı Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan masalsı aşklarını 2017 yılında görkemli bir evlilikle taçlandıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen iki çocuklu mutlu aile yaşantılarıyla magazin dünyasının en gözde figürleri arasında yer almaya devam ediyor. Yoğun geçen dizi sezonunun ve reklam çekimlerinin yorgunluğunu atmak için soluğu tatil cenneti Bodrum Turgutreis'te alan ünlü çift oğulları Karan ve Kerem ile birlikte plajda objektiflere yansıdı.

Tamamen ailece geçirilen bu sıcak yaz günü, neşeli anları ve samimi atmosferiyle kısa sürede dijital platformlarda ve magazin bloglarında yüksek etkileşim alan manşetler arasına girdi.

Turgutreis Sahillerinde Çocuklarla Eğlenceli Dakikalar

Bodrum'un eşsiz denizinin ve güneşinin tadını gün boyu doyasıya çıkaran Özçivit ailesi sahilde çocuk cıvıltıları eşliğinde keyifli anlar yaşadı. 2019 doğumlu büyük oğulları Karan ve 2023 yılında dünyaya gelen küçük kardeş Kerem ile yakından ilgilenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çabasız ve doğal ebeveyn rutinleriyle plaj sakinlerinin takdirini topladı. Çocuklarıyla kumda oynayan, denizin serin sularında serinleyen ünlü çiftin mutluluğu ve birbirlerine olan bağları kameralara anbean yansıdı.

Burak Özçivit'in Yeni İmajı ve Kiloları Dikkat Çekti

Deniz sefası sırasında neşeli halleriyle plajın neşe kaynağı olan çiftten Burak Özçivit bu kez sadece aile saadetiyle değil fiziksel değişimiyle de adından söz ettirdi. Yakışıklı oyuncunun önceki dönemlerdeki fit ve kaslı görüntüsüne kıyasla bir miktar kilo aldığı magazin muhabirlerinin gözünden kaçmadı. Yeni projesinin set hazırlıkları öncesi tam bir tatil moduna giren ve çabasız rahatlığı tercih eden Özçivit'in bu hali sosyal medyada "Baba kiloları yakışmış" ve "Tatil modu Burak" yorumlarını beraberinde getirdi.

Set koşturmacalarından ve yoğun iş ajandalarından Bodrum sahillerine keskin ve huzurlu bir geçiş yapan Türkiye'nin en popüler çiftinin bu yaz günlüğü haftanın en çok konuşulan, en yüksek etkileşimli aile manşeti olmayı başardı.