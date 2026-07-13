Çeşme Sahillerinde Aşk Rüzgarı: Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Gün Batımında Romantizm Yaşadı!

Bodrum'un ardından Çeşme'ye geçen ünlü çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu gün batımında denize girerek el ele sudan çıktı.

Çeşme Sahillerinde Aşk Rüzgarı: Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Gün Batımında Romantizm Yaşadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2026 11:40

Türk televizyon dünyasının örnek yaşantılarıyla parmakla gösterilen ikonik çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu her yıl merakla takip edilen geleneksel yaz tatili rotalarında bu kez lokasyon değiştirdi. Yaz sezonuna ilk olarak Bodrum'un eşsiz koylarında merhaba diyen ünlü figürleri tatillerinin ikinci ayağı için Ege'nin esintili cenneti Çeşme'ye geçiş yaptı.

Önceki gün Çeşme'nin gözde plajlarından birinde objektiflere yansıyan çift denizin ve baş başa kalmanın tadını çabasız bir zarafetle çıkardı.

Gün Batımına Karşı Tatlı Şakalaşmalar

Akşama doğru plajın kalabalığı çekilip gökyüzü kızıl tonlara bürünürken kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan ünlü çift adeta düşman çatlattı. Deniz ortasında çocuksu bir neşeyle şakalaşan ve birbirlerine takılan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu gün batımı manzarası eşliğinde romantik dakikalara imza attı. Evliliklerinde uzun yılları geride bırakmalarına rağmen ilk günkü heyecanlarını koruyan ikilinin bu aşk dolu halleri çevredekilerin de hayran bakışlarını üzerinde topladı.

Denizden El Ele Çıktılar

Ege sularında geçirdikleri keyifli ve romantik dakikaların ardından Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu el ele tutuşarak sudan çıktı. Plaj tarzları, fit görüntüleri ve sergiledikleri uyumla her daim moda sayfalarının radarına giren ikili kurulandıktan sonra localarının yolunu tuttu. Yoğun set sezonunun ve şehir hayatının koşturmacasından Çeşme sahillerinin sakin ritmine keskin bir geçiş yapan dev çiftin bu romantik yaz günlüğü dijital dünyada ve magazin bloglarında haftanın en yüksek etkileşim alan popüler manşetleri arasındaki yerini aldı.

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