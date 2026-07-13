Çeşme'de Söz Nostaljisi: Tolga Sarıtaş ve Genco Özak Deniz Ortasında Keyifli Bir Sohbete Daldı!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan 2017 yapımı askeri-dram dizisi Söz setinde filizlenen kadim dostluk Ege sahillerinde tam gaz devam ediyor. Ekranların karizması, başarılı oyunculuğu ve örnek aile yaşantısıyla her daim takdir toplayan jönü Tolga Sarıtaş geleneksel hale getirdiği Çeşme tatili rutinini bozmadı.

Yaz aylarını genellikle Alaçatı ve Çeşme esintilerinde geçiren yakışıklı oyuncu bu kez eski rol arkadaşı ve yakın dostu Genco Özak'la plajda objektiflere yansıdı. İki başarılı oyuncunun denizin ortasındaki neşeli anları ve samimi buluşması kısa sürede magazin bloglarında ve dijital platformlarda yüksek etkileşim alan manşetler arasına girdi.

Gün Boyu Denizden Çıkmadılar



Çeşme'nin gözde plajlarından birinde bir araya gelen Tolga Sarıtaş ve Genco Özak yanlarındaki yakın bir arkadaşlarıyla birlikte kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı. Deniz içerisinde uzun yürüyüşler yaparak derin bir sohbete dalan ikili adeta eski günlerin ve yoğun set sezonunun yorgunluğunu attı. Neredeyse gün boyu sudan çıkmayarak deniz keyfini sonuna kadar çıkaran ünlü oyuncular plaj sakinlerinin de ilgi odağı oldu. Deniz sefasının ardından localarına geçen ekip keyifli yemek randevularıyla sohbetlerine gölge altında devam etti.

Çiçeği Burnunda Baba Tolga Sarıtaş'ın Çeşme Günlüğü

Öte yandan özel hayatındaki huzurlu duruşuyla da hayranlarından tam not alan Tolga Sarıtaş bildiğiniz üzere 2024 yılında modacı Zeynep Mayruk'la hayatını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini taçlandıran en güzel gelişme ise geçtiğimiz yıl gerçekleşmiş çift oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşamıştı.

Taze baba Tolga Sarıtaş'ın ailesiyle geçirdiği huzurlu rutinlerinin arasına sıkıştırdığı bu dost buluşması sosyal medyada "Söz dizisi ekibi yıllar sonra plajda" yorumlarıyla binlerce beğeni topladı. Set senaryolarından ve babalık mesaisinden Ege'nin serin sularına keskin bir geçiş yapan ikilinin bu yaz karesi haftanın en çok konuşulan popüler magazin manşetlerinden biri olmayı başardı.