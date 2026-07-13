Bodrum'da Gençlik Rüzgarı: Nilsu Berfin Aktaş ve Çağla Şimşek'ten Eğlenceli Kız Kıza Tatil!

Türk televizyon dünyasının duru güzellikleri, başarılı performansları ve şıklıklarıyla son döneme damga vuran genç yıldızları Nilsu Berfin Aktaş ve Çağla Şimşek yoğun geçen dizi sezonunun yorgunluğunu atmak için soluğu tatile en çok yakışan lokasyonlardan biri olan Bodrum'da aldı. Yakın arkadaşları Büşra Işık'ın da eşlik ettiği bu neşeli ekip Bodrum Gölköy'ün sakin sularında objektiflere yansıdı.

Kız kıza unutulmaz bir tatil planı yapan genç oyuncuların plajdaki enerjik ve doğal halleri kısa sürede magazin bloglarında ve dijital platformlarda yüksek etkileşim alan manşetler arasına girdi.

Gölköy Sahillerinde Kürek Sörfü Macerası

Bodrum'un masmavi denizinin tadını çıkaran neşeli ekip plajda sadece güneşlenmekle kalmayıp su sporlarına da el attı. Son dönemin en popüler deniz aktivitelerinden biri olan kürek sörfü (SUP) tahtasının üzerine çıkan Nilsu Berfin Aktaş, Çağla Şimşek ve Büşra Işık dengede durmaya çalışırken kahkaha dolu anlar yaşadı. Deniz ortasındaki bu çabasız ve eğlenceli sörf macerası plaj sakinlerinin de ilgisini çekerken magazin muhabirlerine son derece renkli ve dinamik kareler verdi.

Bikiniz Tarzları ve Sahilde Fal Keyfi

Düzgün fizikleri ve fit görüntüleriyle plaj şıklığının hakkını veren iki başarılı oyuncunun bikini tercihleri de moda sayfalarının radarına girdi. Nilsu Berfin Aktaş tarzını puantiyeli bir bikini ile yansıtırken Çağla Şimşek ise Ege'nin sularıyla uyumlu mavi renkli bir bikini tercih etti.

Deniz sefasının ve sörf macerasının ardından plaja dönen ekip samimi yaz ritüellerini bozmadı. Güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın bir ara plajda şezlonguna uzanarak kahve falı baktırdığı o mistik ve eğlenceli anlar da kameralardan kaçmadı. Set koşturmacalarından ve yoğun iş ajandalarından Bodrum sahillerine keskin, huzurlu ve bol kahkahalı bir geçiş yapan güzel oyuncuların bu yaz günlüğü haftanın en popüler magazin manşetlerinden biri olmayı başardı.