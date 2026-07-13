Beykoz'da Gizli Düğün: Damla Sönmez ve İlkay Akıncı Sessiz Sedasız Evlendi!

Türk sineması ve televizyon dünyasının ödüllü aktrislerinden biri olan Damla Sönmez özel hayatındaki gizlilik kuralını evlenirken de bozmadı. Kariyeri boyunca sergilediği asil duruşuyla bilinen ve yaklaşık 3 yıldır gözlerden uzak bir aşk yaşayan başarılı oyuncu uzun süredir birlikte olduğu menajer sevgilisi İlkay Akıncı ile dünyaevine girdi.

Magazin dünyasında adeta bomba etkisi yaratan bu evlilik çiftin popüler kültürün karmaşasından uzak durma tercihinin en güzel kanıtı oldu.

Beykoz'da Aile Arasında Sade Bir Tören

İlişkileri boyunca sosyal medya hesaplarında sevgilisiyle hiçbir fotoğraf paylaşmayarak özel hayatının mahremiyetini koruyan Damla Sönmez ve İlkay Akıncı hayatlarını birleştirmek için de sakin bir atmosferi tercih etti. Çift İstanbul Beykoz'da yalnızca aile fertlerinin ve en yakın dostlarının katıldığı son derece sade ve samimi bir nikah töreniyle mutluluğa "Evet" dedi. Davetlilerin büyük bir gizlilikle katıldığı törende yakın arkadaş grubunun neşeli anları dikkat çekti.

Sosyal Medyayı Sallayan Sade Gelinlik Şıklığı

Her ne kadar basından uzak bir tören planlansa da nikaha katılan konukların sosyal medyada paylaştığı kareler dakikalar içinde viral oldu. Düğün modasında abartıdan uzak, tamamen doğal ve minimal bir modelini benimseyen Damla Sönmez'in sade gelinlik tercihi moda eleştirmenlerinden ve hayranlarından tam not aldı. Duru güzelliğini sade bir tasarımla taçlandıran ünlü oyuncunun gelinlikli karelerinin altına "Gerçek bir kuğu gibi", "Abartısız zarafetin tanımı" ve "Mutluluklar Damla Sönmez" şeklinde binlerce tebrik mesajı yağdı.

Setlerin yoğun takviminden Beykoz'un huzurlu atmosferine keskin ve hayat değiştiren bir geçiş yapan ünlü çift haftanın en çok konuşulan ve yüksek etkileşim alan sürpriz evlilik manşetlerinin zirvesine yerleşti.