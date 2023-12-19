Nesrin Cavadzade paylaştı, ortalık alev aldı!

GQ Türkiye'nin düzenlediği Men Of The Year 2023 Ödül Töreni'ne katılan Nesrin Cavadzade'nin paylaşımı olay oldu. Güzel oyuncunun fotoğraflarının altı alev emojileriyle doldu.

Nesrin Cavadzade paylaştı, ortalık alev aldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-12-2023 09:36

GQ Türkiye'nin düzenlediği Men Of The Year 2023 Ödül Töreni'nde Türk sinemasının başarılı isimlerinden Nesrin Cavadzade, geceye damga vuran bir tarzla katıldı. Oyuncunun gece öncesi Instagram hesabından paylaştığı iddialı fotoğraflar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cavadzade, siyah elbisesiyle ve cesur tercihleriyle dikkat çekerken, Instagram takipçilerini büyüledi. 3,3 milyon takipçisinin beğeni yağmuruna tuttuğu fotoğraflar, sadece 2 saat içinde 35 binden fazla beğeni aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımının altına ise alev emojileri ve övgü dolu yorumlar yağdı.

Gecede öne çıkan isimlerden biri olan Nesrin Cavadzade, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda şıklığı ve tarzıyla da geceye damgasını vurdu.

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