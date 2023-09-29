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Nesrin Cavadzade ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Son olarak Yasak Elma dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Nesrin Cavadzade şimdilerde Şahane Hayatım dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Üç Kuruş dizisindeki partneri Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlamasıyla gündem olan Cavadzade ile Kaygılaroğlu'nun samimi halleri dikkat çekmişti. Ünlü isimler hakkında aşk iddiaları ortaya çıktı. Ünlü oyuncu iddialara son noktayı koydu.

Nesrin Cavadzade ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2023 11:14

Nesrin Cavadzade, son olarak Yasak Elma dizisiyle ekranlara gelmiş ve şimdi de Şahane Hayatım dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak geçtiğimiz aylarda Üç Kuruş dizisindeki partneri Uraz Kaygılaroğlu ile samimi anları medyanın ilgisini çekmiş ve aşk iddiaları ortaya atılmıştı.
 

Bu aşk iddiaları üzerine Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu hakkında birçok spekülasyon ortaya çıkmıştı. Ancak Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün bir davete katılarak bu iddialara son noktayı koydu. Ünlü oyuncu, "Nesrin benim çok iyi arkadaşım. Aramızda aşk yok" şeklinde konuşarak aşk iddialarını yalanladı.

Ayrıca, Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu'nda sokakta şarkı söylerken ev sahibinin su dökmesi olayına da değindi. Oyuncu, "Haklı bir tepkiydi. Biz de hemen olay yerinden ayrıldık. Ben sadece gönlümün estiği yerde şarkı söylüyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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