Nesrin Cavadzade Göcek'te enerji depoluyor

Yeni sezon öncesi enerji depolamak için tatile çıkan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Göcek'te konakladığı otelde görüntülendi. 41 yaşındaki güzel oyuncu, sabah saat 07.00 sularında iskeleye gelerek bir süre manzarayı izledi.

Daha sonra locaya geçen Cavadzade, şezlongda dinlenip kitap okudu. Beyaz bikinisiyle dikkat çeken oyuncu, fit hali ve güzelliği ile gençlere adeta taş çıkarttı. Etrafındaki arılarla mücadele eden Cavadzade'nin, arılardan kurtulma çabası ise çevresindekilere tebessüm ettirdi.

Cavadzade'nin bu huzurlu tatil anları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Yeni sezona dinlenmiş ve enerji dolu bir şekilde dönmeyi planlayan ünlü oyuncu, tatilinin tadını çıkarmaya devam ediyor.