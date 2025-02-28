Nesrin Cavadzade fazla spor yüzünden hastanelik oldu

Kalça Kemiklerinde Ödem Oluştu

Düzenli spor yapan ve formuna dikkat eden başarılı oyuncu, çifte antrenman yapınca kalça kemiklerinde ödem oluştu. Doktorunun 6 hafta istirahat önerdiği Cavadzade, 10 gün boyunca setten uzak kaldı. Temel ihtiyaçları dışında yürümesi yasaklanan oyuncu, bu süreçte yoğun fizik tedavi gördü.

Koltuk Değnekleriyle Sette!

Evde dinlenerek iyileşme sürecini hızlandıran Nesrin Cavadzade, çalışmaya hazır hissetmesiyle birlikte koltuk değnekleriyle sete döndü. O3 Medya, oyuncunun rahat etmesi için her türlü konforu sağlarken, dizinin senaryosu da Cavadzade’nin sağlık durumuna göre revize edildi.

Öte yandan, Sandık Kokusu dizisinin 50. bölümde final yapacağı öğrenildi.