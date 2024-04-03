Nesrin Cavadzade: 'Annem yeni sevgilimi beğendi'

Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te görüntülendi. 41 yaşındaki güzel oyuncu, şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çektiği anlarda, kameralara yansıdı. Cavadzade'nin yaz mevsimini karşılamaya hazır olduğu gözlerden kaçmadı.

Gazetecilerin sorularını nazikçe geri çeviren Cavadzade, Etiler'de yeni sevgilisiyle görüntülendiği haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.





"Anneniz ile tanıştı mı sevgiliniz? Anneniz beğendi mi?" sorusuna ise Cavadzade, "Evet tanıştılar, beğendi beğenmez olur mu!" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, ailesiyle yeni ilişkisini paylaşmanın mutluluğunu ifade etti.