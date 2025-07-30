Nesrin Cavadzade 43. Yaş Gününü Coşkuyla Kutladı

Nesrin Cavadzade 43. yaş gününü dostlarıyla kutladı. Paylaştığı doğum günü kareleri sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Nesrin Cavadzade 43. Yaş Gününü Coşkuyla Kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2025 11:02

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni yaşına dostlarıyla birlikte girdi. 43. yaş gününü önceki akşam özel bir kutlamayla taçlandıran ünlü isim, geceye dair en özel kareleri sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

Dostlarla Dolu Sıcak Bir Kutlama

Alışılagelmiş doğum günü pozlarından farklı olarak samimi ve sıcak bir atmosferde geçen kutlama, oyuncunun hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Cavadzade, doğum günü eğlencesini yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir mekânda gerçekleştirdi. Kahkahaların eksik olmadığı geceye ait fotoğraflar, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Unutulmaz Projelerden Bugüne

Al Yazmalım’, ‘Küçük Ağa’, ‘Bizim Hikaye’, ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’, ‘Yasak Elma’ ve son olarak ‘Sandık Kokusu’ gibi yapımlarda sergilediği performanslarla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, oyunculuk kariyerine istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Güzelliği ve enerjisiyle de dikkat çeken Cavadzade, 43 yaşında da ışığını koruduğunu bir kez daha gösterdi.

Takipçilerinden Yoğun İlgi

Oyuncunun paylaştığı doğum günü kareleri, sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Hayranları hem yorum hem de beğeni yağmuruna tuttukları paylaşımlarda, ünlü ismin yaşını göstermediğini vurguladı. “43 yaşına değil, 33’e benziyorsun” gibi yorumlar ise dikkat çekti.

Yeni Yaşta Yeni Projeler Bekleniyor

Kariyerinde başarılı projelere imza atan Nesrin Cavadzade’nin yeni yaşında hangi projelerde yer alacağı merak konusu. Hayranları, oyuncunun hem televizyon hem de dijital platformlarda daha sık görünmesini bekliyor.

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