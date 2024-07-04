Neslişah-Engin Altan Düzyatan çiftinin romantik tatili

Ünlü çift Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Engin Altan Düzyatan, keyifli yaz tatillerinden romantik anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Teknede tatil yapmayı tercih eden Düzyatan ailesi, denizin ve güneşin tadını çıkarırken sık sık karaya çıkarak farklı su sporlarını deneme fırsatı buldu.

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, eşi ile birlikte geçirdiği romantik anları ve gün batımına karşı çektirdikleri kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.