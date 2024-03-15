Neslihan Atagül'ün imaj değişimi

Geçen yıl eşi Kadir Doğulu hakkında çıkan ihanet iddialarıyla sürekli magazin gündeminde olan Neslihan Atagül, saçlarıyla oynamaya devam etti.

Neslihan Atagül'ün imaj değişimi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-03-2024 12:52

Neslihan Atagül, ilk olarak Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Deniz' karakteriyle ekranlara adım attı ve 'Fatih Harbiye' ile 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda da rol alarak ününü daha da artırdı. Özel hayatına ilişkin sürekli dolaşan söylentilerle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, hala gündemde.

İtalya tatilinde güzellikleri keşfeden oyuncu, Milano'nun sokaklarını gezdi ve katedralleri ziyaret etti.

Neslihan Atagül'ün imaj değişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Instagram'da paylaştığı gönderilere gelen yorumlar, özellikle değişen imajı ve mutluluğu üzerine yoğunlaştı.

"Şansın bana güldüğü an"

Atagül'ün "Şansın bana güldüğü anı görmek için buraya tıklayın" notuyla paylaştığı fotoğraf ve videolar büyük beğeni topladı.

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