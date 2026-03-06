Neslihan Atagül’den Oğlu Aziz’e İlk Yaş Kutlaması: "Seni Hep Güldüreceğim!"

Neslihan Atagül'ün oğlu Aziz kaç yaşında? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeklerinin ismi ne? Ünlü oyuncunun oğlu Aziz'in ilk yaş günü için yaptığı duygusal paylaşım ve özel notu haberimizde...

Neslihan Atagül’den Oğlu Aziz’e İlk Yaş Kutlaması:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-03-2026 18:20

Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadıkları yılı, minik oğulları Aziz'in birinci yaş günüyle taçlandırdı. 2016 yılından bu yana süren mutlu evliliklerini geçtiğimiz yıl bir bebekle müjdeleyen çiftin evi, bugünlerde kutlama telaşında.

 "İyi Ki Doğdun Aziz Oğlum"

Doğumdan bu yana oğlunun yüzünü ve özel anlarını paylaşma konusunda oldukça hassas davranan Atagül, ilk yaş günü için bu kuralını esnetti. Oğluyla çekilen duygu yüklü karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, kalpleri ısıtan bir not düştü:

"İyi ki doğdun Aziz oğlum. Sana olan hislerimi çok iyi biliyorsun… Seni hep güldüreceğim."

 "Mahrem Tutmak İsterdik" Demişti

Neslihan Atagül, 2024 yılında hamileliğini duyurduğunda, bu süreci bir süre gizli tutmayı tercih ettiklerini belirterek şu samimi açıklamayı yapmıştı: "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz."

Aziz bebeğin dünyaya gelişiyle birlikte Atagül ve Doğulu çiftinin hayatında yepyeni bir dönem başladı. Hayranları, Aziz'in kime benzediğine dair yorumlarla paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

